18 Ekim Sayısal Loto sonuçları son dakika: MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü Sayısal Loto çekiliyor. 18 Ekim tarihinde çekilen Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar da belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu sevenler ise Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. İşte, MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
18 Ekim Sayısal Loto sonuçları son dakika olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği çekiliş, canlı yayında ve noter huzurunda haftanın üç günü düzenleniyor. Bu kapsamda; 18 Ekim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte kazandıran numaralar da belli oldu. İşte, MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 75 milyon 489 bin 592 TL. 18 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -23-26-34-44-46-56- ve joker:49 oldu.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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