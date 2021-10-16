Mevlid Kandili bugün idrak edilecek: Hz.Muhammed’in doğum gecesi dualar ve ibadetlerle geçirilecek

"HER MÜSLÜMAN, İSLAM'IN İLK ÖĞRETMENİ OLAN EFENDİMİZE BORÇLUDUR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Hüseyin Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların tarih boyunca Hazreti Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderilişini hediyeler ve ikramlarla kutladıklarını söyledi.

Osmanlı'da dini gün ve gecelerde minarelerde kandil yakıldığı için "Mevlid Kandili" ifadesinin kullanıldığını belirten Arı, "Hazreti Peygamberin dünyayı teşrifi Müslümanlar için en önemli olaylardan biridir. Zira her Müslüman, İslamiyet sayesinde yaşadığı güzellikleri İslam'ın ilk öğretmeni olan efendimize borçludur. Öyle ki onun öğretileri ve örnekliği olmasaydı Müslümanlar olarak dünya ve ahiret saadetini yakalamak mümkün olmazdı. Mevlid kandilleri, Hazreti Peygamberin ahlakını, ideallerini ve yaşantısı anlama ve onu örnek alma noktasında müminler için bir fırsat niteliğindedir." dedi.