SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu (17 Ekim 2021)
Son dakika... Sağlık Bakanlığı 17 Ekim 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Twitter'dan 24 saatlik verileri değerlendirdi. Türkiye'de vaka, vefat ve aşılama rakamlarında son durum...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 17 Ekim 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Twitter'dan 24 saatlik verileri değerlendirdi.
Bakan Koca, "HERKESİN HUZURUNDA gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" dedi.
BAKAN KOCA, İLLERE GÖRE HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN COVİD-19 VAKA SAYILARINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "2-8 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük" ifadelerini kulandı.
GÜNÜN VAKA TABLOSU
GEÇMİŞ GÜNLERDE KOVİD-19 TABLOSUNDA NELER YAŞANDI?
16 EKİM
15 EKİM
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