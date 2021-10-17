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Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası! Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) kandil duası!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası! Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV kandil duası!

Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası! Mübarek Mevlid Kandili 17 Ekim günü idrak ediliyor. Müminler bu kutlu ve faziletli günde ibadetlerini yerine getirirken, huzurlu bir şekilde bu geceyi geçirmek istiyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) kandil duası da Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. İslam alimlerine göre; bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. İşte; Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası!

Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası! Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) kandil duası arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Mübarek Mevlid Kandili duaların kabul olması için eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Bu faziletli günde dualarını etmek isteyen müminler, Mevlid Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmenin yollarını arıyor. En çok merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası oldu.

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PEYGAMBER EFENDİMİZİN MEVLİD KANDİLİ DUASI!

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed (s.a.v) şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

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