Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat? Mevlid Kandili tespit namazı kılınır mı?

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

llah'ın farz kıldığı ibadetlerin başında namaz gelir. İslam'ın beş şartından biri olan namazın önemi, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde de çok defa vurgulanmıştır. Mevlid Kandili için özel bir namaz olmamakla birlikte İslam âlimleri, bu gece namaz kılmak isteyenlerin nafile namaz kılabileceklerini söylemişlerdir. Kaza borcu olanların kaza namazı kılmaları, olmayanların ise nafile namazı eda etmeleri öğütlenmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.