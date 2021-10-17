Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat? Mevlid Kandili tespit namazı kılınır mı?
Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat? Mevlid Kandili’nde namaz kılarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen müminler, bu anlamlı günde neler yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Peygamber Efendimizin (sav) doğumunun yıl dönümü olan bu mübarek geceyi de hakkıyla ihya etmek boynumuzun borcudur. Bu mübarek gecede özel bir namaz olmamakla birlikte; İslam alimleri bu gecede kılınacak namazların olduğunu söylemiştir. Peki; Mevlid Kandili namazı kaç rekat? Mevlid Kandili tespit namazı kılınır mı? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? İşte yanıtı!
Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat? Namaz ibadeti özel günlerde de sık sık yerine getiriliyor. Bazı günlere özel bir namaz olmasa da bu günleri anlamlandırmak ve ibadetleri yerine getirmek için namazlar kılınabilir. Mübarek Mevlid Kandili'nin bu yıl 17 Ekim günü idrak edilmesiyle birlikte Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Mevlid Kandili namazı kaç rekat? Mevlid Kandili tespit namazı kılınır mı? İşte detaylar!
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
llah'ın farz kıldığı ibadetlerin başında namaz gelir. İslam'ın beş şartından biri olan namazın önemi, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde de çok defa vurgulanmıştır. Mevlid Kandili için özel bir namaz olmamakla birlikte İslam âlimleri, bu gece namaz kılmak isteyenlerin nafile namaz kılabileceklerini söylemişlerdir. Kaza borcu olanların kaza namazı kılmaları, olmayanların ise nafile namazı eda etmeleri öğütlenmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.
Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.
MEVLİD KANDİLİ TESPİT NAMAZI KILINIR MI?
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:
"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31).
Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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