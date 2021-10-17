Mevlid Kandili mesajları ayetli hadisli! Arkadaşa sevgiliye eşe kandil tebrik mesajları 2021!
Ayetli hadisli Mevlid Kandili mesajları! 2021 kandil mesajları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Arkadaşa sevgiliye eşe kandil tebrik mesajları yoğun şekilde araştırılıyor. Mübarek Mevlid Kandili tüm huzuru ve faziletiyle idrak ediliyor. Bu mübarek gecede dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek. Bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler de Mevlid Kandili tebrik mesajları hakkında araştırma yapıyor. Haberimizden; arkadaşınıza, eşinize, sevgilinize, dostunuza birbirinden güzel Mevlid Kandili mesajları ve sözleri gönderebilirsiniz.
Arkadaşa sevgiliye eşe Mevlid Kandili mesajları! Ayetli hadisli Mevlid Kandili mesajları 2021 yılında da sorgulanıyor. 17 Ekim tarihinde idrak edilen mübarek kandil gününde sevdiklerini unutmayan ve onlarla bu heyecanı paylaşmak isteyenler; birbirinden güzel Mevlid Kandili mesajlarını telefonuna indirmek istiyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden Mevlid Kandili mesajları sözlerini kolaylıkla bulabilirsiniz. İşte en güzel kandil tebrik mesajları!
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI!
Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Mevlid Kandiliz Mübarek olsun...
Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim. Mevlid Kandiliz Mübarek olsun...
Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller. Mevlid Kandili Peygamber efendimizin Hz. Muhammed (s.a.v) doğduğu gündür. Rabbim bizleri gönüllerin sultanına komşu eylesin. Hayırlı Kandiller.
Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Mevlid Kandiliz Mübarek olsun...
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun. Kandil gecesinin kıymeti çoktur.
Kur'an dan değerli bir kitap yoktur. İslami şiirler düşmana ok'tur. Kandil kıymetlidir gafletten uyan...
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Bütün kainatı nurla dolduran Peygamberimiz Hz.Muhammed'in(s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle... Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Bu gece mevlit Kandili Günahtan kurtuluş gecesi Haydi dua edelim Temizlensin günah defterleri iyi Kandiller. Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar. Bu gece mevlit gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun. Senin ve ailenin Mevlid kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Kandiliniz kutlu olsun.
Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, bu kandilde İslam birliği için dua etmeyi, dünyadaki zulmün bitmesini Allah'tan istemeyi unutmayalım.
Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun - Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Mevlid kandiliniz kutlu olsun
Bu gece Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) 'in dünyaya şereflendirdiği o önemli gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!
Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller.
Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabb'imize. Hayırlı kandiller...
Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytаn senden uzаktа, melekler bаşucundа olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duаlаrın kаbul kаndilin mübаrek olsun. Mekke ufuklаrındа Allаh'ın nuruylа ümmetini selаmlаyаn gül yüzlü nur peygаmberin selаm ve şefааti üzerimize olmаsı dileğiyle Mevlid Kаndiliniz Mübаrek olsun.
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