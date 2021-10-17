Mevlid Kandili mesajları ayetli hadisli! Arkadaşa sevgiliye eşe kandil tebrik mesajları 2021!

"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece mevlit Kandili Günahtan kurtuluş gecesi Haydi dua edelim Temizlensin günah defterleri iyi Kandiller. Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar. Bu gece mevlit gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun. Senin ve ailenin Mevlid kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Kandiliniz kutlu olsun.