Türkiye Afganistan ilişkilerinde yeni dönem! Görüşmede hangi konular ele alındı? Flaş sözler
Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan ve Türkiye’nin tarihsel bağları olduğunu belirterek “Türkiye sahip olduğu imkanlarla Afganistan’da farklı alanlarda; örneğin, yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konusunda ve Afganistan’ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir.” dedi. "Türkiye sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusuna ilişkin olarak Muttaki'nin verdiği yanıt oldukça dikkat çekti.
Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle perşembe günü Türkiye'ye gelen Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, soruları yanıtladı.
GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'daki mevcut siyasi durumu ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüklerini aktaran Muttaki, Taliban'ın resmen tanınması ve ABD tarafından bloke edilen Afganistan'a ait varlıklarla ilgili konuların da gündeme geldiğini söyledi.
"KARŞILIKLI GÜZEL MESAJLAR VERİLDİ"
Afganistan'a ait varlıkların dondurulmasının uluslararası kanunlara ve insan haklarına aykırı olduğunu kaydeden Muttaki, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini, "Karşılıklı güzel mesajlar verildi. Afganistan hükümeti ve halkı konusunda görüşleri olumluydu." şeklinde özetledi.
"İNŞALLAH GELECEKTE BU TÜR OTURUMLARI KABİL'DE DE GERÇEKLEŞTİRİRİZ"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Muttaki, "Ayrıca insani yardımlarla ilgili Türkiye Kızılay yetkilileriyle bir araya geldik. Türkiye'nin birçok ülkeye yardım yaptığı konuşuldu ve kış gelmeden Afganistan halkına yardım yapılmasını konuştuk. Yine İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle de görüştük. Ziyaretimiz çok iyi geçti. Onlar bizi iyice dinlediler, biz de onları iyice dinledik. İnşallah gelecekte bu tür oturumları Kabil'de de gerçekleştiririz." diye konuştu.
Muttaki, bazı Batı ülkeleriyle temas halinde olduklarını ve bu ülkeleri de ziyaret edebileceğini söyledi.
"TÜRKİYE, AFGANİSTAN'I YENİLEME ÇALIŞMALARINDA İYİ BİR ROLE SAHİP OLABİLİR"
Muttaki, "Türkiye sizin için diğer ülkelerden farklı olarak ne anlam ifade ediyor?" sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye'nin iyi bir ekonomiye ve aktif faaliyet gösteren bir hükümete sahip olduğunu, dünyada özellikle de İslam dünyasında etkili bir diplomasi yürüttüğünü dile getirdi.
Afganistan ve Türkiye'nin iki Müslüman ülke olarak tarihsel yakınlıkları olduğunu aktaran Muttaki, "Türkiye sahip olduğu imkanlarla Afganistan'da farklı alanlarda; örneğin, yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konusunda ve Afganistan'ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir. Tüm alanlardan faydalanabilir." dedi.
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