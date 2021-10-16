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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'da sürpriz görüşme! Kafe sahibi: Eski günleri yad ettik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kasımpaşa’da sürpriz görüşme! Kafe sahibi: Eski günleri yad ettik

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti. Kafe sahibi, "Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

Başkan Erdoğan , Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi için Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne gittiği sırada konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'da tanıdığı kafe işletmecesi Bülent Safkan ile sohbet etti.

Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı.

"ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİK"
Safkan, "Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik. Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade ettik.

Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

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