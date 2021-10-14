Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Taliban ile yapılan görüşmenin ardından flaş açıklamalar

'KIZLARIN EĞİTİMİ VE KADINLARIN İŞ HAYATINDA ÇALIŞABİLMESİ KONULARINDA TAVSİYELERİMİZİ PAYLAŞTIK'

Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Batılılar gibi üst perdeden değil tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini baştan beri söylüyoruz. Dini gruplardan kişilerin de yönetime dahil edilmesinin önemini bir kez daha anlattık. Kadın, çocuk ve kızların eğitimi konusunda, kadınların iş hayatına katılmaları konusunda tavsiyelerimizi paylaştık. Bir şeyin altını çizdik, bunu sadece Batılı ülkelerin ön şartı olarak görmeyin, bunun İslam dünyasının beklentisi olduğunu tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik.

Bizim Maarif Vakfı'nın çok sayıda okulu var. Bunların 14 tanesi kızlar için açılmıştı. Bunların faaliyetlere başlaması gerektiğini söyledik. Özellikle sağlık sektöründe kadınların tamamının işine döndüğünü kendileri söylediler. Bizim orada yaşayan ve dönmek isteyen vatandaşlarımızı gündeme getirdik. Konsoloslarımızın açılması konusunu gündeme getirdik. Kızılay, AFAD, Diyanet İşleri Başkanlığımızla görüşmeleri gerçekleştirecekler. Havaalanının açılması için beklentileri bir kere daha kendilerine anlattık. Kendileri insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi, ekonomi konusunda, TİKA'nın kalkınma yardımları konusunda devamı için ricalarını ilettiler.

'GÖÇ DALGASI KONUSUNU DA ELE ALDIK'

Terörle mücadele konusu yine konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Çok sayıda Afgan göçmen sadece bizde değil komşu ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a geri dönmek istiyor. Taliban yönetimi de ülkelerine dönmek istiyorlarsa ülkede olan herkes gibi ülkelerine dönmeleri konusunda ellerinden gelen desteği söylediler. Bundan sonra göç akımı olmaması için neler yapabileceğimizi görüştük.

Libya Dışişleri Bakanı Manguş'la bugün bizi ziyaret etti. Kendisiyle verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldık. İkinci yüksek düzeyli stratejik işbirliği konusunu gözden geçirdik. Enerji, kıta sahanlığı, askeri eğitim, polislerin eğitimi, kapasitenin güçlendirilmesi konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. Seçimler hakkında kendilerinden bilgi aldık. Libya'ya desteğimiz ve angajmanlarımız devam edecek. Halkın beklentisi olan alanlarda nasıl destek verebileceğimizi kendilerine anlattık. Enerji ve hidrokarbon konusunda işbirliğimizi gözden geçirdik. Son derece samimi ve verimli görüşme gerçekleştirdik."