Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kandil namazı kılınışı
Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için dini açıdan büyük öneme sahip olan Mevlid Kandili yarın akşam dualarla, ibadetlerle idrak edilecek. Mevlid Kandili'nde namaz ibadetini yerine getirmek isteyenler detaylarını merak ediyor. İşte, Mevlit Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kandil namazı kılınışı
Mevlit Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mevlid Kandili namazı, idrak edilecek kandil vesilesiyle aranıyor. Kandil günleri ve geceleri Müslümanların Allah'a el açarak günahlarından af dilediği, dilek kapılarının açık olduğu mübarek tarihlerdir. İşte, Mevlit Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NEDİR?
Mevlid Kandili'nde kılınan tesbih namazı "Mevlid Kandili namazı" olarak adlandırılsa da bu namaz diğer kandillerde kılınan namazın aynısıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasına tavsiye buyurduğu bu namaz, Mevlid Kandili'nde de kılınmakta ve kılan kişiye bolca sevap kazandırmaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının 4 rekat kılınacağını belirtmektedir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Mevlid Kandili namazı (Tesbih namazı) dört rekât olup şöyle kılınır:
"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
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