Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kandil namazı kılınışı

Mevlit Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mevlid Kandili namazı, idrak edilecek kandil vesilesiyle aranıyor. Kandil günleri ve geceleri Müslümanların Allah'a el açarak günahlarından af dilediği, dilek kapılarının açık olduğu mübarek tarihlerdir. İşte, Mevlit Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NEDİR?

Mevlid Kandili'nde kılınan tesbih namazı "Mevlid Kandili namazı" olarak adlandırılsa da bu namaz diğer kandillerde kılınan namazın aynısıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasına tavsiye buyurduğu bu namaz, Mevlid Kandili'nde de kılınmakta ve kılan kişiye bolca sevap kazandırmaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.