Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile Boğaz'ı izlediler

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. İki lider, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 1 saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından balkona çıkan Başkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi. İşte veda ziyaretinden dikkat çeken görüntüler...