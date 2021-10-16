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Haberler Galeri Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile Boğaz'ı izlediler

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile Boğaz'ı izlediler

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. İki lider, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 1 saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından balkona çıkan Başkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi. İşte veda ziyaretinden dikkat çeken görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.10.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 14:41
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Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den Türkiye’ye veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile Boğaz’ı izlediler

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geldi.

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den Türkiye’ye veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile Boğaz’ı izlediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi.

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den Türkiye’ye veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile Boğaz’ı izlediler

Başkan Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi. Golf aracını Erdoğan kullandı.

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den Türkiye’ye veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile Boğaz’ı izlediler

BOĞAZ'I İZLEDİLER
Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi.

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den Türkiye’ye veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile Boğaz’ı izlediler

Başkan Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi.