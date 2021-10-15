Koronavirüse karşı aşı pasaportu dönemi! Restoran kafe tiyatro spor salonu... Kararı resmen duyurdular
Brüksel’de alınan karar gereği Covid-19 aşı pasaportu olmayan kişilerin bugünden itibaren restoran, kafe, tiyatro ve spor salonlarına giremeyeceği açıklandı. Mekanların yasa gereği en az 1 kişiyi kontrolleri yapmakla görevlendirmeleri de zorunlu hale getirildi.
Brüksel'de bugün itibariyle yürürlüğe giren Covid-19 aşı pasaportu uygulaması kapsamında restoran, kafe, tiyatro ve spor salonlarına girişte aşı pasaportlarını ibraz etmek zorunlu hale geldi.
BUGÜN BAŞLADI
Brüksel'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı pasaportu uygulaması bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
ZORUNLU HALE GELDİ
Söz konusu uygulama ile birlikte Brüksel'de restoran, kafe, tiyatro ve spor salonlarına girmek için aşı pasaportlarını ibraz etmek zorunlu hale geldi. Brüksel eyalet bölge hükümeti tarafından alınan karar kapsamında şehirde bulunan yeme içme yerleri ve spor yapılan kapalı mekanlara girişlerde aşı pasaportu sorulmaya başlandı.
AŞI KARTI VEYA BARKOD
Brüksel'de faaliyet gösteren söz konusu mekanların yasa gereği en az 1 kişiyi bu kontrolleri yapmakla görevlendirmeleri de zorunlu hale getirilirken, halkın sabahın ilk saatlerinden itibaren restoran ve kafelere aşı kartları veya akıllı telefonlarındaki barkodlar ile giriş yaptıkları görüldü.
TÜRK RESTORANLARDA DA BAŞLAYACAK
Brüksel'de bulunan Türk restoranları da aşı pasaportu uygulamasına başladı. Görevli personeller kapıda müşterileri karşılayıp aşı pasaportlarını kontrol ettikten sonra içeriye girmelerine izin verdi. Brüksel'deki bir Türk restoranı çalışanı, "Belçika hükümetinin yeni aldığı kararlara göre, 15 Ekim'den itibaren restoran ve kapalı alanlara aşı sertifikalı müşteriler alınabiliyor sadece. Sertifikadaki barkodu okutuyor ve yeşil yanıyorsa içeri girebiliyorsunuz. Aşı sertifikası olmayan müşterileri yeni kanuna göre maalesef içeri alamıyoruz" dedi. Restoranın müdürü Nihat Keçeci de "Bugünden itibaren misafirlerimizi bunları (barkodları) okutarak içeri alacağız" diye konuştu.
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