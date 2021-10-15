Koronavirüse karşı aşı pasaportu dönemi! Restoran kafe tiyatro spor salonu... Kararı resmen duyurdular

TÜRK RESTORANLARDA DA BAŞLAYACAK



Brüksel'de bulunan Türk restoranları da aşı pasaportu uygulamasına başladı. Görevli personeller kapıda müşterileri karşılayıp aşı pasaportlarını kontrol ettikten sonra içeriye girmelerine izin verdi. Brüksel'deki bir Türk restoranı çalışanı, "Belçika hükümetinin yeni aldığı kararlara göre, 15 Ekim'den itibaren restoran ve kapalı alanlara aşı sertifikalı müşteriler alınabiliyor sadece. Sertifikadaki barkodu okutuyor ve yeşil yanıyorsa içeri girebiliyorsunuz. Aşı sertifikası olmayan müşterileri yeni kanuna göre maalesef içeri alamıyoruz" dedi. Restoranın müdürü Nihat Keçeci de "Bugünden itibaren misafirlerimizi bunları (barkodları) okutarak içeri alacağız" diye konuştu.

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