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Son dakika: Van'da MİT ve Emniyetten flaş operasyon! İran ajanları yakalandı

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Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Son dakika haberi.. Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

SON DAKİKA: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.

Alınan bilgiye göre, Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Van Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül 2021'deki operasyonuyla yakalandı.

İŞTE İRANLI AJANLARA YÖNELİK OPERASYON ANI GÖRÜNTÜLERİ

MİT tarafından, İranlı istihbarat görevlilerinin M.A'nın İran'a kaçırılması için 30 bin dolarlık bütçeyle Van'da şebeke oluşturmaya çalıştığı tespit edildi.

MİT ve Emniyetin takibe aldığı şebeke üyelerinin, İranlı istihbaratçıların talimatıyla, eski asker M.A'nın eşi M.E'ye kaçırma olayına yardım etmesi karşılığında 10 bin dolar teklif ettikleri, kabul etmemesi halinde İran'da yaşayan ailesine zarar verileceği tehdidinde bulundukları belirlendi.

MİT, VAN'DAKİ İRAN AJAN ŞEBEKESİNİ ÇÖKERTTİ

İran istihbaratının M.A'yı araçla İran'a kaçırmak üzere 2 kişiyi 24 Eylül'de Van'a gönderdiğinin tespiti üzerine MİT ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şebeke üyelerine suçüstü yapıldı.

OPERASYON TARİHİ

24 Eylül saat 21.00 sularında M.A'yı kaçırmak üzere ikametgaha girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A gözaltına alındı.

6 TÜRK VAR

Devam eden operasyonda 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.



MİT’in İranlı ajanlara yönelik operasyonu saniye saniye görüntülendi! İşte o anlar MİT'İN İRANLI AJANLARA YÖNELİK OPERASYONU SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE O ANLAR
MİT ve Emniyetten flaş operasyon MİT VE EMNİYETTEN FLAŞ OPERASYON

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