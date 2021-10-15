Türkiye Doğu Avrupa’da gücünü artırdı! Baş aktör Polonya oldu

HEM TÜRKİYE HEM DE POLONYA İÇİN ÖNEMLİ

Güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliklerinin ülkeler arasındaki ticari hacmi de artırması bekleniyor. Bu açıdan Polonya ile Türkiye arasında birçok alanda güvene dayalı dostane ilişkiler; zamanında Türkiye'nin Polonya'nın NATO üyeliğine ve Polonya'nın da Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek güçlenerek ilerliyor. Türkiye, Polonya'nın Orta Doğu'daki en önemli ticari partneri. Kovid-19 salgını koşullarında yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye-Polonya arasındaki ticari ilişkiler artarak devam ediyor ve Türk yatırımcıların Polonya'daki yatırımları da artış gösteriyor. 2020 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6 milyar avroya ulaştı. Kısa dönemde bu miktarın 10 milyar avroluk bir hacme ulaşılması hedefleniyor. Polonya'da yatırım yapan Türk şirketlerinin proje tutarlarının yaklaşık 1,5 milyar avroyu bulduğu ve Varşova'da yeni yapılacak üç otelin yine Türk şirketler tarafından inşa edilecek olması hem Türkiye hem de Avrupa'nın büyüyen ekonomilerinden Polonya için önemli kazanımlar.