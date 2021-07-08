Türk jetleri Polonya ve İzlanda'yı koruyacak

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuyla ilgili açıklamasında, NATO hava polisliği görevine katkılarından dolayı NATO müttefikleri Türkiye ve ABD'ye teşekkür ettiklerini bildirdi.

Lungescu, "Hava polisliği, semalarımızı 24 saat boyunca güvenli tutmamıza yardımcı olmaktadır. Bu, ittifak dayanışmasının açık bir örneğini teşkil etmekte, NATO'nun tüm müttefiklerini koruma kabiliyeti ve kararlılığı bulunduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.