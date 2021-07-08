Türk jetleri Polonya ve İzlanda'yı koruyacak
Türkiye ve ABD'ye ait savaş uçakları, Polonya ve İzlanda'da NATO'nun hava polisliği görevine başladı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Türk F-16 jeti, hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla Polonya Hava Kuvvetleri ile çalışma üzere Polonya'daki Malbork hava üssüne dün ulaştı. Türk jetleri ve 80 kişilik destek personeli, eylül ortasına kadar bölgede kalacak.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuyla ilgili açıklamasında, NATO hava polisliği görevine katkılarından dolayı NATO müttefikleri Türkiye ve ABD'ye teşekkür ettiklerini bildirdi.
Lungescu, "Hava polisliği, semalarımızı 24 saat boyunca güvenli tutmamıza yardımcı olmaktadır. Bu, ittifak dayanışmasının açık bir örneğini teşkil etmekte, NATO'nun tüm müttefiklerini koruma kabiliyeti ve kararlılığı bulunduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.
TÜRK ASKERİ EYLÜL'E KADAR GÖREVDE
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Türk F-16 jeti, hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla Polonya Hava Kuvvetleri ile çalışma üzere Polonya'daki Malbork hava üssüne dün ulaştı.
Türk jetleri ve 80 kişilik destek personeli, eylül ortasına kadar bölgede kalacak.
ABD'ye ait 4 F-15 uçağı ise İzlanda'nın Keflavik hava üssüne bugün indi. Amerikan uçakları, Almanya'daki NATO Birleşik Hava Operasyonları Merkezi'nden onay alındığında İzlanda'nın hava sahasını korumak için hazır tutulacak.
NATO savaş uçakları, Avrupa genelinde NATO müttefiklerinin hava sahası yakınında şüpheli ve duyurusu yapılmayan uçuşlar olması durumunda havalanacak şekilde 24 saat görev yapıyor.
NATO, 2020'de Avrupa genelinde çoğu Rusya'dan olmak üzere NATO hava sahasına yaklaşan "bilinmeyen" uçakları engellemek üzere 400 kez hava kuvvetlerini harekete geçirmişti.
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