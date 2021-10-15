SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat tablosu (15 Ekim 2021)

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, "YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." dedi.

AŞILAMA RAKAMLARI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,91 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 88,29 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.