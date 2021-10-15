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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat tablosu (15 Ekim 2021)

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Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat tablosu 15 Ekim 2021

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı son 24 saate ilişkin koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Son verileri sosyal medyadan değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli mesajlar verdi.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saate ilişkin koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Son verileri sosyal medyadan değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli mesajlar verdi.

İŞTE VAKA VE VEFAT RAKAMALARI

15 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 694 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 oldu.

TEST SAYISI

Bir günde toplam 363 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 513 olarak kaydedildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, "YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." dedi.

AŞILAMA RAKAMLARI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,91 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 88,29 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Kovid-19 tablosu açıklandı KOVİD-19 TABLOSU AÇIKLANDI

SON GÜNLERİN KOVİD-19 TABLOSU

Peki, geçmiş günlere ait vaka vefat ve aşılama tablosu nasıl şekillendi? İşte son veriler...

13 EKİM

12 EKİM

11 EKİM

10 EKİM

9 EKİM

8 EKİM

7 EKİM

6 EKİM

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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