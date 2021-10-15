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15 Ekim 2021 korona virüs (Kovid-19) tablosu | Vaka vefat ve aşılama rakamları son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.10.2021 20:08
Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." dedi.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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