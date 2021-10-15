Majezik Duo yasaklandı mı? Majezik Duo, Muscoflex, Semptal satışı-kullanımı yasak mı? Toplatılan ilaçlar hangileri?
Majezik Duo, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Piyasada yaygın olarak kullanılan bazı ilaçların satışıyla ilgili yeni kararlar alındı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı 39 ürünün toplatılmasına karar verdi. Bu ürünlerin piyasadan geri çekilmesiyle toplatılan ilaçlar hangileri sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; Majezik Duo yasak mı? Majezik Duo, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı?
Majezik Duo, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik Duo yasak mı? Kas ve eklem ağrıları için kullanılan bazı ilaçların piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından, yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında hangileri için karar alındığı merak ediliyor. Peki; Majezik Duo, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Majezik Duo yasak mı? İşte; Sağlık Bakanlığı toplatılan ilaçlar listesi!
SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLATILAN İLAÇLAR HANGİLERİ?
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik Duo'nun da bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği' ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
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