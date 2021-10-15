Majezik Duo yasaklandı mı? Majezik Duo, Muscoflex, Semptal satışı-kullanımı yasak mı? Toplatılan ilaçlar hangileri?

Majezik Duo, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik Duo yasak mı? Kas ve eklem ağrıları için kullanılan bazı ilaçların piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından, yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında hangileri için karar alındığı merak ediliyor. Peki; Majezik Duo, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Majezik Duo yasak mı? İşte; Sağlık Bakanlığı toplatılan ilaçlar listesi!