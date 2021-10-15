Okullar tatil mi edilecek? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? MEB'den son dakika açıklaması...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunurken, "Okullar tatil olacak mı? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Ülke genelinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından gündeme gelen konuya ilişkin çok sayıda farklı yorum yapılmıştı. Peki 2021-2022 okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte yüz yüze eğitim hakkındaki son dakika haberinin detayları...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin "Okullar tatil olacak mı?" sorusuna, "Okullar tatil olmayacak." diye yanıt verdi.
Bakan Özer, depreme karşı yenilenen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Törende, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Özer, okul bahçesinde çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Bu sırada salgın nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler, Bakan Özer'e, "Okullar tatil olacak mı?" şeklinde bir soru yöneltti.
"TATİL OLMAYACAK"
Bakan Özer, sınıflarının penceresinden kendisine soru yönelten öğrencilere, "Okullar tatil olmayacak." diye seslendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtına ise öğrenciler gülerek karşılık verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
2021-2022 Akademik Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir.
Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.
BAKAN ÖZER 'KESİNLİKLE HAYIR' DEMİŞTİ
Bakan Özer okulların kapatılmasına ilişkin yaptığı konuşmada "Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız.
Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok. 6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN KOCA'DAN YAZILI AÇIKLAMA GELMİŞTİ
"Bilim Kurulumuz bugün okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemi ile bir araya geldi. Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır.
Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim. Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır. Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir.
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