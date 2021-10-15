FETÖ’cü hainin ihaneti deşifre oldu! Halidun Eren 8 şehidin katili teröristlerin bulunmasına engel oldu

TANIK, İHANETİ ANLATTI

Tanık astsubay Rahmi K.B., Halidun Eren'in 2015'te Siirt Şirvan'da PKK'nın bombalı saldırısında 8 askerin şehit olduğu olayın araştırılması için müdahil olmadığını ileri sürdü. Rahmi K.B, Siirt'te TEM Şube Müdürü Binbaşı K.M ile görev yaptıklarını, saldırı sonrası araştırma yapılmadığını kaydederek, "K.M., konuyu araştırmamız ve peşine düşmemizi engelledi. Ben de konuyu İl Jandarma Komutanı olduğu için Halidun Eren'e anlattım. Ancak K.M'yi görevden almadı" dedi. Halidun Eren ile o dönem aynı birlikte görev yapan FETÖ üyesi askerlerden Kemal A. ise "Halidun Eren ile yaptığımız görüşmelerde 'acaba bu yaşanan sıkıntılı günler güzel günlerin habercisi mi' diye söylüyordu, kendisinin açığa çıktığını hissediyordu. Ben bu konuşmalardan Halidun Eren'in bu yapıda olduğunu anladım" dedi.

Mustafa D., ise mahkemede komando okulunda olduğu sırada Eren'in de bulunduğu eve gittiğini, burada Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu söyledi. Bu arada Eren'in soruşturmayı engellediği için görevden almadığı eski Terör Şube Müdürü olan K.M.'nin de FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.