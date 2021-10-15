Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkıyor! İşte rota...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Afrika turu 17 Ekim 2021 Pazar günü başlayacak. Peki, Başkan Erdoğan hangi ülkelere gidecek? İşte detaylar…
Başkan Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor. İşte 17 Ekim 2021 Pazar günü start alacak görüşmenin başlıkları…
-NİJERYA ZİYARETİ
Türkiye-Nijerya İş Forumu'na katılacak.
Ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.
FETÖ ile mücadelede iş birliği görüşülecek.
-TOGO ZİYARETİ
Ticaret hacminin artırılması bekleniyor.
-ANGOLA ZİYARETİ
Ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.
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