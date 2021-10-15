15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkıyor! İşte rota...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkıyor! İşte rota...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Afrika turu 17 Ekim 2021 Pazar günü başlayacak. Peki, Başkan Erdoğan hangi ülkelere gidecek? İşte detaylar…

Başkan Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor. İşte 17 Ekim 2021 Pazar günü start alacak görüşmenin başlıkları…

-NİJERYA ZİYARETİ

Türkiye-Nijerya İş Forumu'na katılacak.

Ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

FETÖ ile mücadelede iş birliği görüşülecek.

-TOGO ZİYARETİ

Ticaret hacminin artırılması bekleniyor.

-ANGOLA ZİYARETİ

Ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

Erdoğan Afrika turuna çıkıyor ERDOĞAN AFRİKA TURUNA ÇIKIYOR

Erdoğan, Karamollaoğlu’nu kabul edecek ERDOĞAN, KARAMOLLAOĞLU'NU KABUL EDECEK
Erdoğan, Karamollaoğlu’nu kabul edecek

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA