Danıştay kararı onadı! Dink cinayeti davasında flaş gelişme! Tazminat hainlerden alınabilir

Temyiz talebini görüşen Danıştay, Anayasa'da, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ancak idare aleyhine açılabileceği şeklinde bir kurala yer verildiğini kaydetti. Ayrıca, tazminatı ödeyecek idarenin, Hrant Dink'in öldürülmesinde sorumluluğu saptanan ilgili kişi veya kişilere yasal yollar çerçevesinde rücu etmesinin Anayasa'nın bir gereği olduğu belirtildi.