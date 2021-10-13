13 Ekim 2021, Çarşamba
Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz: Platoda kocaman bir şehirle karşılaştım
Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da ekrana damga vurdu. Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yapan dizinin kadrosuna Mari karakteriyle dahil olan Şeyma Korkmaz, büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade etti. Bozdağ Film Platosu'na ilk geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen oyuncu, "kocaman bir şehirle karşılaştım" dedi.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:45
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