Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz: Platoda kocaman bir şehirle karşılaştım

atv ekranındaki üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu. Dizinin yeni oyuncularından, Mari Kosses karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade ederek karakterinin bu yolculuğunu seyircilerin keyifle ve severek izleyeceğini söyledi.

