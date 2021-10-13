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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz: Platoda kocaman bir şehirle karşılaştım

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da ekrana damga vurdu. Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yapan dizinin kadrosuna Mari karakteriyle dahil olan Şeyma Korkmaz, büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade etti. Bozdağ Film Platosu'na ilk geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen oyuncu, "kocaman bir şehirle karşılaştım" dedi.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:45
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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz: Platoda kocaman bir şehirle karşılaştım

atv ekranındaki üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu. Dizinin yeni oyuncularından, Mari Kosses karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade ederek karakterinin bu yolculuğunu seyircilerin keyifle ve severek izleyeceğini söyledi.

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz: Platoda kocaman bir şehirle karşılaştım

Korkmaz, 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olmasıyla ilgili hislerini "Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler" sözleriyle ifade etti.

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz: Platoda kocaman bir şehirle karşılaştım

"SÜRPRİZLERLE DOLU BİR KARAKTERE HAYAT VERİYORUM"

atv ekranındaki üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu.

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz: Platoda kocaman bir şehirle karşılaştım

Dizinin yeni oyuncularından, Mari Kosses karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade ederek karakterinin bu yolculuğunu seyircilerin keyifle ve severek izleyeceğini söyledi.

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz: Platoda kocaman bir şehirle karşılaştım

Korkmaz, 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olmasıyla ilgili hislerini "Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler" sözleriyle ifade etti.