Son dakika | Afganistan heyeti Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi...Türkiye ile Afganistan'daki yeni hükümet arasındaki siyasi temaslar hız kazanıyor. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Taliban cephesinden yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine bugün, Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet Türkiye'ye gelecek.
Konu ile alakalı Ankara'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.