Son dakika | Afganistan heyeti Türkiye’ye geliyor

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Taliban cephesinden yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine bugün, Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet Türkiye'ye gelecek.

Konu ile alakalı Ankara'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.