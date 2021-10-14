Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji o iller tek tek uyardı! İstanbul’a yağmur yağacak mı?

İşte Meteorolojiden yapılan açıklama:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.10.2021 Perşembe yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. 14.10.2021 Perşembe günü Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü (15.10.2021) kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.