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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji o iller tek tek uyardı! İstanbul'a yağmur yağacak mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji o iller tek tek uyardı! İstanbul’a yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonlarca vatandaşın merak ettiği "hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt verdi. Eki ayının ortasına gelinmesiyle soğuk havalar etkisini artırırken, İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul'da hafta sonunun nasıl geçeceğini merak edenlere kritik uyarı geldi. Meteoroloji Türkiye genelinde sağanak beklenen illeri açıkladı.

Ekim ayının ortasına gelindiğinde birçok ilde sağanak yağışlar artış gösterdi. İstanbul başta olmak üzere Marmara'da da soğuk hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14- 20 Ekim arası haftalık hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, hafta sonuna kadar 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu tahminine göre, bugün Doğu Karadeniz ve Marmara'da Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Ege'de ise İzmir yağış alacak. Yapılan uyarıda 'Yurdun Batı Kesimleri Yeni Bir Yağışlı Sistemin Etkisine Giriyor!' ifadeleri yer aldı.

Bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların Çanakkale ve Trakya çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Cuma günü Yurdun batısı gökgürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. İstanbul ve çevre illerde yağış kuvvetli olacak. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de Cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YURDUN BATI KESİMLERİ YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRİYOR
Öte yandan bugün saat 20.00'den itibaren yurdun batı kesimlerini etkisi altına alacak yağış sisteminin pazar günü akşam saat 21.00'e kadar etkili olması bekleniyor.

İşte Meteorolojiden yapılan açıklama:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.10.2021 Perşembe yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. 14.10.2021 Perşembe günü Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü (15.10.2021) kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de 16.10.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın Batısında ise 17.10.2021 Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

48 il için sağanak uyarısı 48 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

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