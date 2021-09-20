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Baykar'ın göz bebeği görücüye çıkıyor! DİHA Teknofest'te yer alacak

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Baykar’ın göz bebeği görücüye çıkıyor! DİHA Teknofest’te yer alacak

Son dakika haberi... Ürettiği sayısız İHA ve SİHA ile terörle mücadelede Türkiye'ye büyük güç katan ve dünyanın terörle mücadeledeki ezberini bozan Baykar'ın son harikası DİHA Teknofest 2021'de görücüye çıkıyor. Atatürk Havalimanı'nda başlayacak olan Teknofest'te Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı ilk kez sahne alacak.

Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın katılımcılarla buluşacağını duyuran BAYKAR'ın paylaşımı ise kısa sürede büyük beğeni topladı.

İlk kez görücüye çıkacak! DİHA Teknofest’te sergilenecek İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK! DİHA TEKNOFEST'TE SERGİLENECEK

Yeni DİHA'nın TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlandırılması planlanıyor.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BULUŞALIM"
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı #BayraktarDİHA ilk kez #TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak. Geleceğe tanıklık etmek istiyorsan, yarın Atatürk Havalimanı'nda buluşalım!

Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyetler yürütebilecek, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak geliştiriliyor.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilecek. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.

İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmakta. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip.

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