Semih Tümen kimdir, kaç yaşında? Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen hakkında bilgiler...
Semih Tümen kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Son dakika açıklamasının ardından Semih Tümen'in kim olduğuna yönelik detaylar merak ediliyor. İşte, Semih Tümen kimdir, kaç yaşında? Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen hakkında bilgiler...
Semih Tümen kimdir, kaç yaşında? Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen'in hayatı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Prof. Dr. Semih Tümen görevden alındı. Semih Tümen hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İşte, Semih Tümen kimdir, kaç yaşında? Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen hakkında bilgiler...
SEMİH TÜMEN KİMDİR?
Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden aldıktan sonra 2006 yılında London School of Economics'te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans yapan Prof. Dr Semih Tümen, 2012 yılında da University of Chicago'da İktisat alanında doktora yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapan Semih Tümen; TCMB'de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ'de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı.
Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler veren Tümen, 2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı'nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulundu. Semih Tümen, 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.
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