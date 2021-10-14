200 milyonluk kuyumcu vurgununda kritik gelişme! Sanıktan skandal hareket
Diyarbakır'da esnaf, iş insanları, kuyumcu ve çeşitli meslek gruplarından topladıkları iddia edilen 200 milyon TL ile ortadan kaybolan kuyumcu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 22 Nisan 2021'de 'mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için' serbest bırakılan Zülküf Ortaç'ın, mağdurları tehdit ettiği iddia edildi. Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) müfettişleri, ikinci kez kente gelerek dosya üzerinde inceleme yaptı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'ndaki kuyumcuya esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Zülküf Ortaç, ağabeyi Zülfikar Ortaç ve Serdar Adıgüzel, 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası ile ortadan kayboldu.
Paralarını emanet ettikleri kişilerden Haber alamayınca dolandırıldıklarını anlayan 51 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.
'SANIKLARIN 350 YIL HAPSİ İSTENİYOR'
Topladıkları 200 milyon TL ile ortadan kaybolduktan bir süre sonra gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından yargılama süreci başladı. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden, 51 kişinin iddianamede mağdur olarak yer aldığı davada, sanıklar hakkında 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan sanıkların her mağdura karşı ayrı ayrı Dolandırıcılık suçundan toplam 350 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
'MAĞDURLARLA UZLAŞMAK İÇİN SERBEST BIRAKILDI, TEHDİT ETTİ'
Davanın ikinci duruşmasının ardından tutuklu sanıklardan Zülküf Ortaç, 22 Nisan 2021 tarihinde mahkemece serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarından Mahmut Eren, Ortaç'ın mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için uzlaşma çalışması yapmak amacıyla serbest bırakıldığını belirterek, "Zülküf Ortaç, mağduriyetlerin giderilmesi için mağdurlarla görüşüp uzlaşma çalışması yapmak için serbest bırakıldı. Ancak şu ana kadar hiçbir müvekkilimizin mağduriyeti giderilmedi. Aksine mağdurlar, mahkemede Ortaç tarafından tehdit edildiklerini belirtiler" dedi.
HSK müfettişleri de ikinci kez Diyarbakır'a gelerek dosya üzerinde inceleme yaptı. Davanın 5'inci duruşması 24 Aralık'ta görülecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında?
- Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman çıkacak?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından "Elinizi çabun tutun" uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...
- Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? Hedef halka arz eşit mi oransal mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...
- 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…
- Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!
- TCMB Ekim ayı faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı faiz düşer mi artar mı?
- Turgut Reis evleri kura canlı izle: 14 Ekim Konya Meram Turgutreis evleri kura sonuçları sorgulama ekranı
- YKS 2. ek tercih kılavuzu! 140 puanla öğrenci alan üniversiteler bölümler hangileri?
- Yusuf Tuna kimdir? TCMB’ye atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna kaç yaşında, kariyeri nasıl?
- Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Magnum çekiliş kazananlar isim listesi belli oldu mu?