200 milyonluk kuyumcu vurgununda kritik gelişme! Sanıktan skandal hareket

'MAĞDURLARLA UZLAŞMAK İÇİN SERBEST BIRAKILDI, TEHDİT ETTİ'

Davanın ikinci duruşmasının ardından tutuklu sanıklardan Zülküf Ortaç, 22 Nisan 2021 tarihinde mahkemece serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarından Mahmut Eren, Ortaç'ın mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için uzlaşma çalışması yapmak amacıyla serbest bırakıldığını belirterek, "Zülküf Ortaç, mağduriyetlerin giderilmesi için mağdurlarla görüşüp uzlaşma çalışması yapmak için serbest bırakıldı. Ancak şu ana kadar hiçbir müvekkilimizin mağduriyeti giderilmedi. Aksine mağdurlar, mahkemede Ortaç tarafından tehdit edildiklerini belirtiler" dedi.