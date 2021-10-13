Son dakika: Yargıtay’dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SON DAKİKA KADİR ŞEKER KARARI: CEZANIN BOZULMASI İSTENDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'daki mahkemenin Kadir Şeker'e verdiği cezanın olması gerekenden yüksek olduğunu belirtti ve bozulmasını istedi.