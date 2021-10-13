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Sağlık Bakanlığı günlük vaka vefat ve aşılama sayılarını açıkladı | 13 Eylül Çarşamba koronavirüs tablosu

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Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını muhteva eden günlük tabloyu paylaştı. Peki, 13 Eylül 2021 Çarşamba günü Türkiye'de kaç vaka tespit edildi? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını muhteva eden günlük tabloyu paylaştı.

236 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 331 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,09 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 242 bin 206 doz aşı uygulandı.

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En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN "TAM DOZ AŞI" MESAJI

Sağlık Bakanı Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." dedi.

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN TABLOLAR

10 EKİM

11 EKİM

10 EKİM

9 EKİM

8 EKİM

7 EKİM

6 EKİM

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