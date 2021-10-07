Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3. doz açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca ayrıca, "Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun KRİTİK BİR YÜK olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek." dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Belçika Fransa maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı nasıl izlenir?
- Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!
- 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 140-150-160-170 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor?
- Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…
- Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti! Rebiülevvel ayında neler yapılır?
- Başkan Erdoğan tarih verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! En güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajları resimli sözleri!
- Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!
- Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
- 140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?
- Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?