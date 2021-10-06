Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bilim Kurulu sonrasında son dakika açıklamaları! 3.doz aşıya gerek var mı? En çok ölüm hangi yaş grubunda?

BAĞIŞIKLIK İÇİN EN KISA YOL AŞI

Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın.

Bu süre zarfında da temel koruyucu üç tedbirimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymalıyız. Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.