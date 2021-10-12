Son dakika | 5 öğrencinin hayatını kaybettiği Afyonkarahisar’daki kazada flaş gelişme

Geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Adliye çıkışında gazetecilerin "aracı aşırı hızlı kullandığınız iddiası var" şeklindeki ifadesi üzerine A.Ş, "Yok, arabayı normal şekilde kullanıyordum." cevabını verdi.