A Haber Suriye sınırında! 2 polisi şehit eden saldırının yapıldığı yer görüntülendi
A Haber ekibi Suriye sınırına gitti ve terör örgütü PKK'nın kullandığı bölgeyi 800 metreden görüntüledi. 2 özel harekat polisinin şehit edildiği saldırının yapıldığı yer A Haber canlı yayınında ekranlara taşındı.
PKK'nın Tel Rıfat yakınındaki Şeyh İsa Köyü'nü kontrol atlında tutması ve bölgede yaptığı saldırıların ardından A Haber son durumu görüntüledi. Kentte büyük bir sessizlik hakimken, zaman zaman bu durgunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gerçekleştirdiği saldırıların bozduğu belirtildi.
İŞTE 2 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ YAPILDIĞI YER
A Haber ekibi geçtiğimiz gün 2 özel harekat polisimizin şehit edildiği saldırının gerçekleştirildiği yeri görüntüledi.
Terör örgütü PKK'nın kullandığı bölgedeki yapı Türkiye'ye saldırılar için kullanılıyor. 800 metre sınırdaki yerden yapılan havan saldırıları sonucunda 2 özel harekat polisi şehit oldu.
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