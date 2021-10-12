A Haber Suriye sınırında! 2 polisi şehit eden saldırının yapıldığı yer görüntülendi

PKK'nın Tel Rıfat yakınındaki Şeyh İsa Köyü'nü kontrol atlında tutması ve bölgede yaptığı saldırıların ardından A Haber son durumu görüntüledi. Kentte büyük bir sessizlik hakimken, zaman zaman bu durgunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gerçekleştirdiği saldırıların bozduğu belirtildi.

İŞTE 2 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ YAPILDIĞI YER

A Haber ekibi geçtiğimiz gün 2 özel harekat polisimizin şehit edildiği saldırının gerçekleştirildiği yeri görüntüledi.