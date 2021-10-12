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A Haber Suriye sınırında! 2 polisi şehit eden saldırının yapıldığı yer görüntülendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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A Haber Suriye sınırında! 2 polisi şehit eden saldırının yapıldığı yer görüntülendi

A Haber ekibi Suriye sınırına gitti ve terör örgütü PKK'nın kullandığı bölgeyi 800 metreden görüntüledi. 2 özel harekat polisinin şehit edildiği saldırının yapıldığı yer A Haber canlı yayınında ekranlara taşındı.

Terör örgütlerinin Suriye'deki alçak saldırıları devam ederken A Haber bölgenin nabzını tuttu. Suriye sınırında bulunan A Haber ekibi PKK/YPG mevzilerine 800 metre uzaktan canlı yayın yaptı.

PKK'nın Tel Rıfat yakınındaki Şeyh İsa Köyü'nü kontrol atlında tutması ve bölgede yaptığı saldırıların ardından A Haber son durumu görüntüledi. Kentte büyük bir sessizlik hakimken, zaman zaman bu durgunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gerçekleştirdiği saldırıların bozduğu belirtildi.

İŞTE 2 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ YAPILDIĞI YER

A Haber ekibi geçtiğimiz gün 2 özel harekat polisimizin şehit edildiği saldırının gerçekleştirildiği yeri görüntüledi.

Terör örgütü PKK'nın kullandığı bölgedeki yapı Türkiye'ye saldırılar için kullanılıyor. 800 metre sınırdaki yerden yapılan havan saldırıları sonucunda 2 özel harekat polisi şehit oldu.

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