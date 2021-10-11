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Son dakika: Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Son dakika: Afyonkarahisar’da öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı minibüs devrildi.


İKİYE BÖLÜNDÜ
Öğrencileri taşıyan okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

ÖĞRENCİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Afyonkarahisar İscehisar Çatağıl köyü Peribacaları mevkiinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında yaralanan 5 öğrenciden 4'ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğü, diğerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) olduğu kaydedildi. Halen tedavisi devam eden yaralı öğrencilerin ise Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran olduğu belirtildi.

KAZAYI, ÖĞRENCİLERDEN BİRİ HABER VERMİŞ
Kaza sonrası araçta bulunan öğrencilerden birinin kendi imkanlarıyla köye ulaşarak ihbarda bulunduğu, bu öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü Adalettin Şen'in (53) ise jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

BAKAN ÖZER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Özer mesajında, "Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yitirdiğimiz canlarımızın acısını kalbimizde hissediyoruz. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve öğretmenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.

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