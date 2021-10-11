Son dakika: Afyonkarahisar’da öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

KAZAYI, ÖĞRENCİLERDEN BİRİ HABER VERMİŞ

Kaza sonrası araçta bulunan öğrencilerden birinin kendi imkanlarıyla köye ulaşarak ihbarda bulunduğu, bu öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü Adalettin Şen'in (53) ise jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.



BAKAN ÖZER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Özer mesajında, "Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yitirdiğimiz canlarımızın acısını kalbimizde hissediyoruz. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve öğretmenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN