Son dakika: AK Partili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı





"Gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu ve bu yol, dava arkadaşlığımızda Rabbim bizleri aynı şekilde inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma, sancağı altında da haşru cem eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu bakımdan İsmet kardeşimizi de bu ilahi emre itibaen şu anda hak yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm ailesine sabırlar diliyorum. Camiamıza sabırlar diliyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun. İnşallah bizler de birlikte haşru cem oluruz."