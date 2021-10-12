Son dakika: AK Partili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı
Son dakika haberleri... 66 yaşında hayatını kaybeden AK Partili İsmet Uçma'nın cenaze töreni düzenlendi. Uçma'nın cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yaparak, "Yaklaşık 40 yılla yakın bir kardeşliğimiz var. Davadan hiç mi hiç sapma yapmamış hep ele ele omuz omuza yürümüş. Gerçek manada yol ve dava arkadaşlığı yaptı" dedi.
İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden Uçma için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI
Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ,Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.
Uçma'nın cenaze namazını Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yaparak, "Yaklaşık 40 yılla yakın bir kardeşliğimiz var. Davadan hiç mi hiç sapma yapmamış hep ele ele omuz omuza yürümüş. Gerçek manada yol ve dava arkadaşlığı yaptı" dedi. Erdoğan, tüm ailesine ve camialarına sabır diledi.
İsmet Uçma'nın, İşaret Yayınları ile hak ve hakikati işaretleyen eserler manzumesini ve bunun yanında düşünce, fikir hayatında özellikle bunları işaret eden bir kardeşi olarak bu yolda omuz omuza yürüdüklerini dile getiren Başkan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu ve bu yol, dava arkadaşlığımızda Rabbim bizleri aynı şekilde inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma, sancağı altında da haşru cem eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu bakımdan İsmet kardeşimizi de bu ilahi emre itibaen şu anda hak yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm ailesine sabırlar diliyorum. Camiamıza sabırlar diliyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun. İnşallah bizler de birlikte haşru cem oluruz."
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