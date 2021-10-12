CHP’li Adalar Belediyesi’nde bir skandal daha! Büyükada’nın ormanlarına moloz yığdılar

Adalar Belediyesi bir skandalla daha çalkalanıyor. Yolsuzluk, usulsüzlük, atların kaybolması, vatandaşı provoke eden akıl almaz olayların merkezi olan Adalar Belediyesi iddiaya göre; S.S Büyükada Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi ile yüklenici bir firmanın ortaklaşa Adalar Belediyesi'nin izni ile hafriyatı ormanlık alana döktüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Büyükada 125. Yıl Atatürk Ortaokul inşaatının yıkım işini alan yüklenici firma çıkan hafriyatı "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine" uygun olarak nakletmedi. Moloz ve hafriyat topraklarını Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in izniyle Büyükada'da ormanlık alana dökerek çevre felaketine yol açtı.

Adalar Belediyesi Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı toplantısında belediye meclise getirilen teklifte, Adalar'da bulunan okulların sağlamlaştırma/yıkma işinden çıkacak hafriyat ve adaya gelecek inşaat malzemelerinin Adalar Belediyesine ait çıkarma gemisiyle taşınmasında yüklenici firma indirim talep etmişti. Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in kabul edilmesi için çok uğraştığı belirtilen indirim talebi Adalar Belediyesi meclisinde kabul edilmemişti. Yüklenici firma ise devlete 'ana karaya dökeceğim' diyerek hak edişlerine eklettiği ve aldığı döküm parasına rağmen molozları 1'inci doğal sit alanına dökerek kamu zararına neden oldu.

İddiaya göre; yüklenici firma hafriyat döküm ve taşınması işini CHP Adalar Meclis Üyesi Rıza Çiftçioğlu'nun yeğeni olan İsmail Çiftçioğlu'nun başkanlığını yaptığı S.S. Büyükada Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi ile ortaklaşa yapmak için anlaştı. Kooperatif, kendi bünyesinde 3 tona kadar olan araçların ardından 15 tonluk hafriyat kamyonları kiraladı. Küçük tonajlı araçlarda taşıdığı hafriyatı 'maliyeti yüksek olur' diyerek çıkarma gemisine yüklemeyip biriktirmeye başladı. Çıkan hafriyatı biriktirdikten sonra İBB'ye toplattırma sözü verdi. Çıkan hafriyatın 1'inci Derece Doğal Sit alanda birikilmesine Adalar Belediyesi tarafından da göz yumuldu.



Adalılar ise bu durum için "Bir konteyner koyup hafriyat az olduğu zamanlarda ona konulabilirdi. 1'inci Derece Doğal Sit alanına dökülmesi ve kaldırılmaması daha sonra belediye ekiplerinin silindir ile hafriyatı düzleştirmesi kabul edilemez. Hafriyatı taşıyan kooperatif molozlar az çıktığı için biriktirdiğini daha sonra İBB'nin araçlarının gelip bu hafriyatı aldığını söylüyor. Kooperatif küçük tonajlı araçlarla getirdiği hafriyatın ardından 15 tonluk hafriyatları da buraya dökmeye başladı. Bunları İstanbul'daki döküm sahalarına götürmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.



