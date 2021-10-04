CHP’li Adalar Belediyesi’ne tepkiler çığ gibi: Kayyum istiyoruz! Başkan istifa

Ancak bu cümleyi ağzından halka karşı kurmak öncelikle şeref yoksunluğudur. Bununla birlikte mezhep provakatörlüğüdür.

Tabi ki bunu söyleyen kişi en başta ajan provakatördür. Bu şahsın söylediği bu cümlenin sağduyulu adalar halkı tarafından ciddiye alınmaması en büyük dileğimdir. Başta kendi partisinin olmak üzere yetkili birimlerin bu şahıs hakkında gerekli işlemlere başlaması gerekmekte olup, bu konunun takipçisi olacağımı kamuoyuna saygı ile bildiririm."

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