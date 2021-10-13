CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği alan yok' iddiasına görüntülerle yalanlama
CHP'nin yalan ve algı siyaseti için aktif olarak kullandığı ismi Mahmut Tanal, 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiasını ortaya attı. Tanal'ı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu paylaştığı görüntülerle yalanladı. Kasapoğlu paylaştığı görüntülere "Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz." notunu ekledi.
Yalan ve algı siyasetini benimseyen CHP'li isimler her gün yeni yalanla gündeme geliyor. Son olarak CHP'li Mahmut Tanal, 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiasını ortaya attı.
Tanal Twitter'dan, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" paykaşımını yaptı.
Tanal'ı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu paylaştığı görüntülerle yalanladı.
"ÇOCUKLARIMIZIN SPOR YAPABİLECEĞİ ÇOK SAYIDA TESİSİMİZ VAR YOLUNUZ DÜŞERSE BEKLERİZ"
Kasapoğlu yaptığı paylaşımda spor tesislerini ve futbol sahasını paylaşarak, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz." notunu düştü.
İşte o görüntüler;
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