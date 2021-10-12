ABD'den son dakika Türkiye açıklaması! NATO müttefikimize yapılan saldırıyı kınıyor ve Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'ye Suriye'den yapılan saldırılar kınanırken, bölgede şehit olan iki polisimiz için başsağlığı dilendi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ankara ile yakın istişarede kalmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE'YE YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ
Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi. Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
ATEŞKESE TÜM TARAFLAR RİAYAT ETMELİ
ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
ANKARA İLE YAKIN İSTİŞAREDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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