ABD’den son dakika Türkiye açıklaması! NATO müttefikimize yapılan saldırıyı kınıyor ve Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz

ANKARA İLE YAKIN İSTİŞAREDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.