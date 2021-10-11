Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka ve vefat tablosu | 11 Ekim 2021 aşılama verileri

Sağlık Bakanlığı 11 Ekim 2021'e ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 11 Ekim 2021'e ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan 24 saatlik verileri değerlendirdi.Bakan Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.