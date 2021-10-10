Son dakika: Başkan Erdoğan Adana’da gençlerin sorularını yanıtladı

'PARİS İKLİM ANLAŞMASINI ONAYLADIK'



Ülkemizde yönetime geldiğimizden beri yaptığımız onca esere rağmen bize kin ve nefretleri artan bir kesim var. Peki öyleyse bize bitip tükenmez husumetle saldırıyorlar biliyor musunuz? Bay Kemal İzmir milletvekili, İstanbul'dan şuanda İzmir'e 3,5 saatte varıyorsun. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Bu pırıl pırıl yollar, 7 saatte giden bu yol, 3,5 saate düşmüşse burada bir teşekkür etmez mi insan. Çünkü bunlar bizim gençlerimizi kendi kökleriyle kendi değerleriyle buluşturmamıza tahammül edemiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sizlere bırakacağımız 2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik. Bu adımı başkası atsaydı bunu dünyada yere göğe sığdıramazlardı. Ama biz yaptığımız için sağır kesildiler.

SORU-CEVAP

İklim değişikliğini önlememiz mümkün mü? Yeşil dönüşüm konusunda Türkiye'nin konumu nedir?



Tabi bu ay sonu itibarıyla İklim değişikliğiyle alakalı Roma ve Glasgow'da zirveler olacak. Dünya tabi ki iklim değişikliğinde büyük tehlike altında. Bizim gayretlerimiz daha çok barajlarımızın sayısını arttırmak. Bir de yoğun bir şekilde kapalı sistemlere geçmek. Açık sistemde buharlaşmayla %60 kaybımız var. Bırakın barajı açık kanaletler sisteminde bu sulamada kullanılan su %60 oranında buharlaşarak gidiyor. Ama kapalı sistem sayesinde büyük oranda bundan kurtulacağız. Yatırımlarımızı yaparak kapalı sistemle bunu kurtaracağız. Başka çaremiz yok.



Köpeğiniz leblebi ile yakından ilgileniyor musunuz?

Pıtpıt Şeker ciddi takip aldı. Leblebi ile hanım ilgileniyor. Tabi bazı yerlerde maalesef çok acımasız insanlar var. Hayvanlarımıza karşı takındıkları tavırlar affedilecek cinsten değil. Bir köpeğe protez yapılmıştı. Büyük oğlumun da güzel bir köpeği var. O da yaşlandı. Ama çok sevimli. 14 yaşına geldi. Onların da bu yaşlara geldikten sonra beklenti başlıyor. Biz de köpekler noktasında elimizde 14-15 tane var. Sağ olsunlar gittiğimiz yerlerde boş bırakmıyorlar hediye ediyorlar. Çok farklı cinste olanlar da var.

"BAKANLARIMIZ HEP AFET BÖLGELERİNDE OLDU"

Bakanlarımız gerçekten oraları hiç bırakmadılar. Gece gündüz demeden, olay durma noktasına gelinceye kadar bölgeden hiç ayrılmadılar. 6 bakanım bir defa buraları hiç terk etmedi. Bir taraftan sel, bir taraftan yangın afetleri için, ben hepsinden öte gerek jandarma teşkilatına, silahlı kuvvetlerine çok teşekkür ediyorum. Sizler de izlemişsinizdir. O çatıya çıkmış olan vatandaşlarımızı helikopterlerle inip kurtarmaları her taktirin üzerindedir. Bir yavrumuzu helikopter sepetine koyup kurtarma anı bambaşka bir olaydı. Bizim jandarmamız, bizim askerimiz bunları başardı. Herhangi bir sıkıntıya da fırsat vermeden bu operasyonlar gerçekleştirildi. Yine silahlı kuvvetlerimizin köprüleri anında kurdu. Orada işlerimiz daha var. Gerek Bartın, Sinop, Kastamonu ve bölgedeki hepsini yollar dahil olmak üzere çözeceğiz. Benim vatandaşlarım bunlardan kurtulacaktır.