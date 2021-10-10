Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Formula 1 Mercedes takımı ile olan belediye süpürme araçları diyalogunun detaylarını paylaştı

"BİZ TÜM İMKANLARIMIZLA ORADA BULUNDUK"

Yarış için hazırlıkların aylar öncesinden başladığını, çevrenin düzenlendiğini, yol ve parklar dahil olmak üzere arazilerin temizlendiğini belirten Yazıcı, belediye olarak bu süreçteki çalışmalara verdikleri katkıları şöyle anlattı:

"En ufak bir metal veya çok ufak bir taş parçasının dahi araziye yanlışlıkla düşmesi pistte büyük problem oluşturacağı için çok geniş bir alanda temizlik hizmetlerinde yanlarında olmaya çalıştık. Misafirlerin güzergahlarındaki hazırlıklara ülkemizin tanıtımı açısından da çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Çöplerin alınmasından, temizlenmesinden, bakımından... Mobil büfeler oluşturduk yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacak. Çevrede ekstra parklar, otoparklar oluşturduk. Biz tüm imkanlarımızla orada bulunduk."

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Formula 1'deki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Intercity yönetimine teşekkürlerini sundu.