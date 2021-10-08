08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
ABONE OL
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz’un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

2021 Tokyo Olimpiyatları'nda atıcılık dalında altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz’un anneannesi Zarife Tahmaz yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tahmaz'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Milli okçu Mete Gazoz’un acı günü MİLLİ OKÇU METE GAZOZ'UN ACI GÜNÜ
Okçuluk sporuna ilgi çok fazla büyüdü "OKÇULUK SPORUNA İLGİ ÇOK FAZLA BÜYÜDÜ"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA