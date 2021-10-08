Mete Gazoz anneannesinin öldüğü feci kazayı anlattI
Sakarya Sapanca’da trafik kazasında yaşamını yitiren olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz defnedildi. Zamansız bir kayıp olduğunu ifade eden Gazoz " Beklenmeyen pisipisine bir ölüm. Meskun mahalde bu kadar sürat tabii ki zarar." dedi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde geçen gece gece saatlerinde R.K. (43) hakimiyetindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, komşusuna üzüm götürmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen Zarife Tahmaz'a çarptı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Tahmaz, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bugün Mahmudiye Camii'nde kılınan cenaze namazına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Mete Gazoz ile annesi Meral babası Metin ve kız kardeşi Melisa Gazoz ve yakınları katıldı.
Meral Gazoz, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tahmaz'ın cenazesi, Mahmudiye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"30 METRE İLERİYE FIRLATMIŞ"
Metin Gazoz, "Zamansız bir kayıp ve diyebileceğimiz tek şey bu. Üzüntümüz çok. Sağlığı yerinde, herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Beklenmeyen pisipisine bir ölüm. Meskun mahalde bu kadar sürat tabii ki zarar. Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var. O da istemez tabii ki de ama yapacak bir şey yok" dedi.
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