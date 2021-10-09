Son dakika | MSB'den açıklama: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
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5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.