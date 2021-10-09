09 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB'den açıklama: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü

Son dakika | MSB'den açıklama: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
ABONE OL
Son dakika | MSB’den açıklama: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK-YPG’li öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA: Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA