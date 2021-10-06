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Son dakika | PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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Son dakika | PKK’ya darbe üstüne darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT koordineli çalışmalarıyla Hakurk'ta 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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