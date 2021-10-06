Son dakika | PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT koordineli çalışmalarıyla Hakurk'ta 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
📍Irak'ın kuzeyi / Hakurk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2021
✅ TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/CmA75gVXdP