Gezi ve Çarşı davası birleşmişti! Kavala’nın yargılamasında flaş gelişme: Mahkeme o talebi reddetti

Çarşı grubu davasının iddianamesinin 17 sanıklı davanın iddianamesinden eski ve Çarşı davası ilk kararının daha üst bir kanun yolu olan Yargıtay incelemesinden geçmiş olduğuna işaret edilen yazıda, Kavala'nın yargılandığı "15 Temmuz darbe girişimi" davası ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin 17 sanıklı dosyanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahk ilişkin emesi'ndeki davayla birleştirilmesine muvafakat verilip verilmediği sorulmuştu. Söz konusu talebi değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de iki dosyanın kendilerinde birleşmesine muvafakat verdiklerini bildirir yazıyı 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Dava dosyaları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kavala ve Çarşı Grubu davalarının birleştirilmesinin ardından İstanbul Adliyesinde yapılan ilk duruşma tamamlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıklar ve avukatların savunma ve talepleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunun dikkate alınarak Osman Kavala'nın tutukluluk hâlinin devamına karar verilmesini istedi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Mahkeme heyeti de hukuki durumunda değişiklik olmaması ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Kavala'nın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Sanıklara savunmalarını hazırlanmaları için süre veren heyet, duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.