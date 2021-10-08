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Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker Samsun'da toprağa verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2021
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Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker Samsun’da toprağa verildi

Suriye' de 'Fırat Kalkanı' harekat bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse (24), memleketi Samsun'da son yolculuğa uğurlandı.

'Fırat Kalkanı' harekat bölgesinde görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, dün nöbet tuttuğu sırada teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit oldu.

Özköse için memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tören düzenlendi.

Törene şehidin babası Musa, annesi Saniye, kardeşleri Tuğba ve Arda Özköse, sözlüsü Fatma Duman ile Vali Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin annesi Saniye Özköse, fotoğrafını öptüğü oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Ocak ayındaki nişanına hazırlık yaptığı öğrenilen şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.



Şehidin kanı yerde kalmadı ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

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