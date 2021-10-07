Siirt’te kaçakçılık operasyonu! 4 milyon boş makaron ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

İNCELEME BAŞALTILDI

Şehir merkezinde 2 ayrı iş yerinin deposunda yapılan arama çalışmalarında 4 milyon adet boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 100 tane havai fişek, 1 tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.