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Siirt’te kaçakçılık operasyonu! 4 milyon boş makaron ele geçirildi

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 07.10.2021
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Siirt’te kaçakçılık operasyonu! 4 milyon boş makaron ele geçirildi

Siirt’te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 ayrı iş yerine yapılan arama çalışmalarında 4 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

İNCELEME BAŞALTILDI

Şehir merkezinde 2 ayrı iş yerinin deposunda yapılan arama çalışmalarında 4 milyon adet boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 100 tane havai fişek, 1 tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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